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Бирин Моисей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

30.07.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бирин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1814

Дочь: Ульяна Моисеевна

Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бирин Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1818

Сын: Бирин Никита Моисеевич

Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1821

Сын: Бирин Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1821

Сын: Бирин Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1824

Дочь: Наталия Моисеевна

Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.07.1835
Черниговская губерния, Российская империя
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