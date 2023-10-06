Бирин Моисей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти30.07.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Бирин Федор
Рождение ребёнка
16.12.1814
Дочь: Ульяна Моисеевна
Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бирин Яков Моисеевич
Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1818
Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1821
Сын: Бирин Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1821
Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1824
Дочь: Наталия Моисеевна
Мать ребёнка: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.07.1835
Черниговская губерния, Российская империя