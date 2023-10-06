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Бирин Сергей Моисеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.09.1821

Дата смерти

13.07.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1821

Отец: Бирин Моисей Федорович

Мать: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.07.1824
Черниговская губерния, Российская империя
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