Бирин Сергей Моисеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.09.1821
Дата смерти13.07.1824
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1821
Отец: Бирин Моисей Федорович
Мать: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.07.1824
Черниговская губерния, Российская империя