(Бирин) Ульяна Моисеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.12.1814
Дата смерти?.12.1814
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1814
Отец: Бирин Моисей Федорович
Мать: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
?.12.1814
Черниговская губерния, Российская империя