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(Бирин) Ульяна Моисеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.12.1814

Дата смерти

?.12.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1814

Отец: Бирин Моисей Федорович

Мать: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
?.12.1814
Черниговская губерния, Российская империя
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