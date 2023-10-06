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Бирин Никита Моисеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1818

Отец: Бирин Моисей Федорович

Мать: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1849

Жена: Бирин Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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