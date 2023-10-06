Бирин Никита Моисеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1818
Отец: Бирин Моисей Федорович
Мать: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1849
Жена: Бирин Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно