Бирин (Королькова) Мелания Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Корольков Стефан
Рождение ребёнка
30.10.1882
Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1884
Дочь: Овериянова Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
23.09.1886
Дочь: Евфросинья Герасимовна
Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно