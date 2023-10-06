Бирин (Королькова) Мелания Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин (Королькова) Мелания Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Корольков Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1882

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Бирин Кузьма Герасимович

Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1884

Дочь: Овериянова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1886

Дочь: Евфросинья Герасимовна

Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Бирин Герасим Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирин Герасим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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