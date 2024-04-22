Овериянова (Бирин) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овериянова (Бирин) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

03.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884

Отец: Бирин Герасим Яковлевич

Мать: Бирин Мелания Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Овериянов Николай Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Овериянов Николай Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Овериянов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Овериянов Николай Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Овериянов Николай Иванович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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