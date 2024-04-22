Овериянова (Бирин) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884
Отец: Бирин Герасим Яковлевич
Мать: Бирин Мелания Стефановна
Бракосочетание
07.02.1910
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Овериянов Николай Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1914
Сын: Овериянов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Овериянов Николай Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Овериянов Николай Иванович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно