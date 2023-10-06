Овериянов Николай Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1884
Отец: Овериянов Иван Васильевич
Мать: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1910
Жена: Евдокия Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1914
Сын: Овериянов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно