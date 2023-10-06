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Овериянов Николай Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1884

Отец: Овериянов Иван Васильевич

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Евдокия Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Овериянов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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