(Бирин) Евфросинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бирин) Евфросинья Герасимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886

Отец: Бирин Герасим Яковлевич

Мать: Бирин Мелания Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.10.1911

Муж: Притисенко Федор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1912

Сын: Притосенко Пахомий Федорович

Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1915

Сын: Притосенко Илья Федорович

Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1917

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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