(Бирин) Евфросинья Герасимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886
Отец: Бирин Герасим Яковлевич
Мать: Бирин Мелания Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.10.1911
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1912
Сын: Притосенко Пахомий Федорович
Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1915
Сын: Притосенко Илья Федорович
Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1917
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Притисенко Федор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно