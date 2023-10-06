Притисенко Федор Яковлевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.10.1911
Жена: Евфросинья Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1912
Сын: Притосенко Пахомий Федорович
Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1915
Сын: Притосенко Илья Федорович
Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1917
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно