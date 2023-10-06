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Притисенко Федор Яковлевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884

Отец: Притисенко Яков Мартынович

Мать: Притисенко Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.10.1911

Жена: Евфросинья Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1912

Сын: Притосенко Пахомий Федорович

Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1915

Сын: Притосенко Илья Федорович

Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1917

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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