Притисенко Яков Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПритисенко Яков Мартынович

Притисенко Яков Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Притисенко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Притисенко Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1889

Сын: Притисенко Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Притисенко Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close