Притисенко Яков Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1884
Сын: Притисенко Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Притисенко Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1889
Сын: Притисенко Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Притисенко Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно