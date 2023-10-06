Притосенко Пахомий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПритосенко Пахомий Федорович

Притосенко Пахомий Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.05.1912

Дата смерти

13.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912

Отец: Притисенко Федор Яковлевич

Мать: Евфросинья Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.05.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close