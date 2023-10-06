Притосенко Пахомий Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.05.1912
Дата смерти13.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912
Отец: Притисенко Федор Яковлевич
Мать: Евфросинья Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.05.1912
Черниговская губерния, Российская империя