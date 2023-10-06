Полевик (Бирин) Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1875
Отец: Бирин Андрей Яковлевич
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
12.10.1896
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
17.12.1897
Дочь: Полевик Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.04.1899
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
25.02.1901
Дочь: Полевик Марина Федоровна
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.03.1903
Сын: Полевик Александр Федорович
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.09.1905
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Полевик Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.07.1912
Дочь: Полевик Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно