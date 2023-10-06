Полевик (Бирин) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевик (Бирин) Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1875

Отец: Бирин Андрей Яковлевич

Мать: Бирин Варвара Илларионовна

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1896

Сын: Полевик Андрей Федорович

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1897

Дочь: Полевик Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1899

Сын: Полевик Семен Федорович

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1901

Дочь: Полевик Марина Федоровна

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Полевик Александр Федорович

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Полевик Иван Федорович

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Полевик Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1912

Дочь: Полевик Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Полевик Федор Лаврентьевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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