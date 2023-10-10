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(Бирин) Ефросиния Андреевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

18.09.1878

Дата смерти

23.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1878

Отец: Бирин Андрей Яковлевич

Мать: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1905

Дочь: Манюкина Анна Михеевна

Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Кононец Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Александра ст. Михеевна

Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Кононец Стефан Михеевич

Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1913

Дочь: Ирина Михеевна

Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: Александра мл. Михеевна

Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
23.09.1917
Нежин, Чернігівська область
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