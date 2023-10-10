(Бирин) Ефросиния Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1878
Дата смерти23.09.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1878
Отец: Бирин Андрей Яковлевич
Бракосочетание
19.10.1903
Рождение ребёнка
29.01.1905
Дочь: Манюкина Анна Михеевна
Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Кононец Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: Александра ст. Михеевна
Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович
Рождение ребёнка
26.12.1910
Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович
Рождение ребёнка
29.04.1913
Дочь: Ирина Михеевна
Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович
Рождение ребёнка
18.03.1916
Дочь: Александра мл. Михеевна
Отец ребёнка: Кононец Михей Косьминович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1917