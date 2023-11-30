Кононец Михей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения05.01.1879
Дата смерти22.06.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1879
Бракосочетание
19.10.1903
Бракосочетание
19.10.1903
Жена: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1905
Дочь: Манюкина Анна Михеевна
Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Кононец Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: Александра ст. Михеевна
Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1910
Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
29.04.1913
Дочь: Ирина Михеевна
Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
18.03.1916
Дочь: Александра мл. Михеевна
Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1921