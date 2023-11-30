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Кононец Михей Кузьмич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

05.01.1879

Дата смерти

22.06.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1879

Отец: Кононец Косьма Яковлевич

Мать: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1903

Жена: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1903

Жена: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1905

Дочь: Манюкина Анна Михеевна

Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Кононец Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Александра ст. Михеевна

Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Кононец Стефан Михеевич

Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1913

Дочь: Ирина Михеевна

Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: Александра мл. Михеевна

Мать ребёнка: Кононец Ефросиния Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
22.06.1921
Нежин, Чернігівська область
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