Кононец (Безробная) Степанида Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононец (Безробная) Степанида Саввична

Кононец (Безробная) Степанида Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Безробный Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1878

Муж: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1879

Сын: Кононец Михей Кузьмич

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1879

Сын: Кононец Савва Косьминович

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1881

Дочь: Фотиния Кузьминична

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1882

Сын: Кононец Кирилл Косьминович

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1883

Сын: Кононец Федот Косьминович

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1884

Дочь: Евфросиния Кузьминична

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1885

Сын: Кононец Григорий Косьминович

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1891

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Кононец Аким Косьминович

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1900

Дочь: Елисавета Кузьминична

Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close