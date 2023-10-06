Кононец (Безробная) Степанида Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Безробный Савва
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Сын: Кононец Савва Косьминович
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Дочь: Фотиния Кузьминична
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Сын: Кононец Кирилл Косьминович
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Сын: Кононец Федот Косьминович
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Дочь: Евфросиния Кузьминична
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Сын: Кононец Григорий Косьминович
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич
Дочь: Елисавета Кузьминична
Отец ребёнка: Кононец Косьма Яковлевич