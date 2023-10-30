Кононец Косьма Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кононец Яков Ефремович
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Сын: Кононец Савва Косьминович
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Дочь: Фотиния Кузьминична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Сын: Кононец Кирилл Косьминович
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Сын: Кононец Федот Косьминович
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Дочь: Евфросиния Кузьминична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Сын: Кононец Григорий Косьминович
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична
Дочь: Елисавета Кузьминична
Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична