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Кононец Косьма Яковлевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

01.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1855

Отец: Кононец Яков Ефремович

Мать: Кононец Татьяна Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
17.09.1878

Жена: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1879

Сын: Кононец Михей Кузьмич

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1879

Сын: Кононец Савва Косьминович

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1881

Дочь: Фотиния Кузьминична

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1882

Сын: Кононец Кирилл Косьминович

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1883

Сын: Кононец Федот Косьминович

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1884

Дочь: Евфросиния Кузьминична

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1885

Сын: Кононец Григорий Косьминович

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1891

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Кононец Аким Косьминович

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1900

Дочь: Елисавета Кузьминична

Мать ребёнка: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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