Кононец Яков Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононец Ефрем Данилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1855
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1858
Дочь: Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1862
Дочь: Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1864
Сын: Кононец ? Яковлевич
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1865
Дочь: Феврония Яковлевна
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: Стефанида Яковлевна
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1870
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1872
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кононец Варвара Иосифовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно