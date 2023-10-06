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Кононец Яков Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононец Ефрем Данилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1855

Сын: Кононец Косьма Яковлевич

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1858

Дочь: Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1862

Дочь: Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1864

Сын: Кононец ? Яковлевич

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1865

Дочь: Феврония Яковлевна

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: Стефанида Яковлевна

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1870

Сын: Кононец Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1872

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кононец Варвара Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононец Татьяна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононец Варвара Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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