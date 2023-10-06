Кононец Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1855
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1858
Дочь: (Кононец) Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович
Рождение ребёнка
21.03.1862
Дочь: (Кононец) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович
Рождение ребёнка
09.08.1864
Сын: Кононец ? Яковлевич
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович
Рождение ребёнка
27.06.1865
Дочь: (Кононец) Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: (Кононец) Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович