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Кононец Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1855

Сын: Кононец Косьма Яковлевич

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1858

Дочь: (Кононец) Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

Рождение ребёнка
21.03.1862

Дочь: (Кононец) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

Рождение ребёнка
09.08.1864

Сын: Кононец ? Яковлевич

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

Рождение ребёнка
27.06.1865

Дочь: (Кононец) Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: (Кононец) Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

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