Кононец (Романенко) Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец (Романенко) Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1870

Сын: Кононец Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононец Яков Ефремович

Смерть
Неизвестно
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