Кононец (Романенко) Татьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1870
Отец ребёнка: Кононец Яков Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно