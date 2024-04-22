Кононец Аким Косьминович
Место рождения
Дата рождения08.09.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897
Рождение ребёнка
19.11.1923
Мать ребёнка: Кононец Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Кононец Анастасия Моисеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1928
Дочь: Макаренко Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Кононец Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно