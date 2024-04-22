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Кононец Аким Косьминович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

08.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897

Отец: Кононец Косьма Яковлевич

Мать: Кононец Степанида Саввична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1923

Сын: Кононец Николай Акимович

Мать ребёнка: Кононец Мария Константиновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Кононец Анастасия Моисеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1928

Дочь: Макаренко Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Кононец Мария Константиновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононец Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононец Анастасия Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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