Бирин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883
Отец: Бирин Андрей Яковлевич
Бракосочетание
02.11.1903
Жена: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
17.05.1904
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
14.06.1906
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
23.10.1908
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
24.03.1911
Сын: Бирин Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Бирин Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
03.07.1914
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
30.04.1917
Дочь: Бирин Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна
Смерть
Неизвестно