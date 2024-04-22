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Бирин Григорий Андреевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

24.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883

Отец: Бирин Андрей Яковлевич

Мать: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1903

Жена: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.05.1904

Сын: Бирин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Сын: Бирин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1908

Сын: Бирин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Бирин Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Бирин Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Бирин Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1917

Дочь: Бирин Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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