Бирина (Опришкина) Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Опришкина) Анна Евсеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1880

Отец: Опришкин Евсевий Маркович

Мать: Опришкина Ксения Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.11.1903

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1904

Сын: Бирин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1908

Сын: Бирин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Бирин Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1914

Сын: Бирин Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1917

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирин Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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