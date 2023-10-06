Бирина (Опришкина) Анна Евсеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.11.1903
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.05.1904
Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1908
Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1911
Сын: Бирин Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1914
Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1917
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Бирин Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно