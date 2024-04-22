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Бирин Филипп Григорьевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

03.07.1914

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1914

Отец: Бирин Григорий Андреевич

Мать: Бирина Анна Евсеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1936

Сын: Бирин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Бирин Варвара Константиновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирин Варвара Константиновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирин Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Бирин Варвара Константиновна

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
?.03.1944
Нежин, Чернігівська область
Причина смерти: пропал без вести
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