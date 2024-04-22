Бирин Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1914
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1914
Отец: Бирин Григорий Андреевич
Мать: Бирина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
26.11.1936
Мать ребёнка: Бирин Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирин Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бирин Варвара Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1944
Причина смерти: пропал без вести