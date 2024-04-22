Бирин (Ляшенко) Варвара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин (Ляшенко) Варвара Константиновна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

30.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1914

Отец: Ляшенко Константин Кириллович

Мать: Ляшенко Мотрона Кузьминична

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1936

Сын: Бирин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Бирин Филипп Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирин Филипп Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирин Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Бирин Филипп Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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