Бирин (Ляшенко) Варвара Константиновна
Место рождения
Дата рождения30.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1914
Рождение ребёнка
26.11.1936
Отец ребёнка: Бирин Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирин Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирин Филипп Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно