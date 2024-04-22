Ляшенко (Левченко) Мотрона Кузьминична
Место рождения
Дата рождения02.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1886
хутор Пилипоновский, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.05.1908
Кирилловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Ляшенко Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Рождение ребёнка
12.01.1911
Сын: Ляшенко Павел Константинович
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Рождение ребёнка
30.11.1914
Дочь: Бирин Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Рождение ребёнка
05.01.1917
Дочь: Ляшенко Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович
Смерть
Неизвестно