Ляшенко (Левченко) Мотрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко (Левченко) Мотрона Кузьминична

Место рождения

Куриловка, Чернігівська область

Дата рождения

02.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1886

Отец: Левченко Кузьма Федорович

Мать: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
хутор Пилипоновский, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.05.1908

Муж: не указан

Кирилловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Ляшенко Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Ляшенко Павел Константинович

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1914

Дочь: Бирин Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1917

Дочь: Ляшенко Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Ляшенко Константин Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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