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Левченко Кузьма Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1875

Сын: Левченко Савватий Кузьминович

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Бебешка (Левченко) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
хутор Пилипоновский
Рождение ребёнка
14.05.1879

Сын: Левченко Исидор Кузьминович

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Левченко Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Левченко Исаакий Кузьминович

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1883

Сын: Левченко Музыченко Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Левченко Дорофей Кузьминович

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1886

Дочь: Ляшенко (Левченко) Мотрона Кузьминична

Мать ребёнка: Левченко Параскевия Ивановна

Куриловка, Чернігівська область
хутор Пилипоновский, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

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