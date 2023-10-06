Левченко Параскевия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1875
Сын: Левченко Савватий Кузьминович
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1877
Дочь: Бебешка Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
хутор Пилипоновский
Рождение ребёнка
14.05.1879
Сын: Левченко Исидор Кузьминович
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1881
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1883
Сын: Левченко Музыченко Ксения Кузьминович
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883
Сын: Левченко Исаакий Кузьминович
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1885
Сын: Левченко Дорофей Кузьминович
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1886
Дочь: Ляшенко Мотрона Кузьминична
Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович
хутор Пилипоновский, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя