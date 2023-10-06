Левченко Параскевия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Параскевия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1875

Сын: Левченко Савватий Кузьминович

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Бебешка Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
хутор Пилипоновский
Рождение ребёнка
14.05.1879

Сын: Левченко Исидор Кузьминович

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Левченко Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1883

Сын: Левченко Музыченко Ксения Кузьминович

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883

Сын: Левченко Исаакий Кузьминович

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Левченко Дорофей Кузьминович

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1886

Дочь: Ляшенко Мотрона Кузьминична

Отец ребёнка: Левченко Кузьма Федорович

хутор Пилипоновский, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
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