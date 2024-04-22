Опришкин Евсевий Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Опришкин Марк
Бракосочетание
14.05.1876
Рождение ребёнка
21.12.1877
Дочь: Цокота Анастасия Евсеевна
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
31.01.1880
Дочь: Бирина Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
04.04.1882
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
16.05.1884
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
20.08.1886
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
17.10.1888
Сын: Опришкин Дмитрий Евсеевич
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Опришкин Василий Евсеевич
Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна
Смерть
Неизвестно