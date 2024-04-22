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Опришкин Евсевий Маркович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Опришкин Марк

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
14.05.1876

Жена: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1877

Дочь: Цокота Анастасия Евсеевна

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1880

Дочь: Бирина Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1882

Сын: Опришкин Иосиф Евсеевич

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Опришкин Федор Евсеевич

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1886

Сын: Опришкин Андрей Евсеевич

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1888

Сын: Опришкин Дмитрий Евсеевич

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Опришкин Илья Евсеевич

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Опришкин Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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