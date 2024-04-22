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Опришкин Федор Евсеевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

16.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884

Отец: Опришкин Евсевий Маркович

Мать: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
07.01.1907

Жена: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Опришкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Опришкин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Опришкин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Дочь: Опришкина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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