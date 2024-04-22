Опришкин Федор Евсеевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884
Бракосочетание
07.01.1907
Рождение ребёнка
29.07.1907
Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
05.01.1913
Сын: Опришкин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Опришкин Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
19.10.1918
Дочь: Опришкина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Опришкина Евфимия Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно