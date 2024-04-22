Опришкин Иосиф Евсеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1882
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Опришкина Ульяна Иосифовна
Мать ребёнка: Опришкина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1913
Мать ребёнка: Опришкина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1916
Мать ребёнка: Опришкина Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно