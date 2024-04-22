Опришкин Иосиф Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпришкин Иосиф Евсеевич

Опришкин Иосиф Евсеевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

04.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1882

Отец: Опришкин Евсевий Маркович

Мать: Опришкина Ксения Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Опришкина Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Опришкина Марфа Николаевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Сын: Опришкин Борис Иосифович

Мать ребёнка: Опришкина Марфа Николаевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1916

Сын: Опришкин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Опришкина Марфа Николаевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опришкина Марфа Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close