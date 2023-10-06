Опришкина Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опришкина Марфа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Опришкина Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Опришкин Иосиф Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Сын: Опришкин Борис Иосифович

Отец ребёнка: Опришкин Иосиф Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1916

Сын: Опришкин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Опришкин Иосиф Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опришкин Иосиф Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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