Опришкина Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Опришкина Ульяна Иосифовна
Отец ребёнка: Опришкин Иосиф Евсеевич
Рождение ребёнка
23.07.1913
Отец ребёнка: Опришкин Иосиф Евсеевич
Рождение ребёнка
22.06.1916
Отец ребёнка: Опришкин Иосиф Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно