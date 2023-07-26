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Катасонов Сисой Григорьевич

Место рождения

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.07.1897

Дата смерти

03.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897

Отец: Катасонов Григорий Семенович

Мать: Катасонова Мария Кирьяновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
20.11.1921

Жена: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Катасонов Виктор Сисоевич

Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1926

Дочь: Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна

Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
12.03.1929

Сын: Катасонов Алексей Сисоевич

Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.09.1933

Дочь: Клишина (Катасонова) Елизавета Сисоевна

Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.09.1969
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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