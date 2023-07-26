Катасонов Сисой Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1897
Дата смерти03.09.1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1921
Рождение ребёнка
1922
Сын: Катасонов Виктор Сисоевич
Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
18.10.1926
Дочь: Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна
Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
12.03.1929
Сын: Катасонов Алексей Сисоевич
Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
01.09.1933
Дочь: Клишина (Катасонова) Елизавета Сисоевна
Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
22.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Смерть
03.09.1969