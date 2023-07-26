Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.11.1902 ст.

Дата смерти

17.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902 ст.

Отец: Сосин Антон Федорович

Мать: Сосина (Свинолупова) Дарья Кузьминична

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
20.11.1921

Муж: Катасонов Сисой Григорьевич

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Катасонов Виктор Сисоевич

Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1926

Дочь: Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна

Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1929

Сын: Катасонов Алексей Сисоевич

Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.09.1933

Дочь: Клишина (Катасонова) Елизавета Сисоевна

Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
17.03.1988
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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