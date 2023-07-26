Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна
Место рождения
Дата рождения14.11.1902 ст.
Дата смерти17.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1921
Рождение ребёнка
1922
Сын: Катасонов Виктор Сисоевич
Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич
Рождение ребёнка
18.10.1926
Дочь: Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна
Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1929
Сын: Катасонов Алексей Сисоевич
Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1933
Дочь: Клишина (Катасонова) Елизавета Сисоевна
Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катасонов Сисой Григорьевич
Смерть
17.03.1988