Сосина (Свинолупова) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Свинолупова) Дарья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Свинолупов Кузьма Игнатович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.10.1890 ст.

Сын: Сосин Косьма Антонович

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.

Сын: Сосин Ефрем Антонович

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мясникова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.02.1900 ст.

Дочь: Ларина Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.05.1901 ст.

Сын: Сосин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.11.1902 ст.

Дочь: Катасонова Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Сосин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Антон Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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