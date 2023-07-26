Сосина (Свинолупова) Дарья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Свинолупов Кузьма Игнатович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мясникова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1900 ст.
Дочь: Ларина Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1901 ст.
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
14.11.1902 ст.
Дочь: Катасонова Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1904
Сын: Сосин Ефим Антонович
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Сосин Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно