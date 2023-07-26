Свинолупов Кузьма Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинолупов Кузьма Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семикина (Свинолупова) Александра Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сосина (Свинолупова) Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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