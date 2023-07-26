Свинолупов Кузьма Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семикина (Свинолупова) Александра Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сосина (Свинолупова) Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно