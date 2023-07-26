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Катасонов Алексей Сисоевич

Место рождения

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.03.1929

Дата смерти

26.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929

Отец: Катасонов Сисой Григорьевич

Мать: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.03.1988
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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