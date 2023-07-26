Катасонов Алексей Сисоевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1929
Дата смерти26.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.03.1988