Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1926
Дата смерти14.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1955
Сын: Ковалев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Ковалев Алексей Михайлович
Смерть
14.05.1998