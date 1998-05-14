Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Катасонова) Зинаида Сисоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1926

Дата смерти

14.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1926

Отец: Катасонов Сисой Григорьевич

Мать: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Алексей Михайлович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.08.1955

Сын: Ковалев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Ковалев Алексей Михайлович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.05.1998
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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