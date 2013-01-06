Ковалев Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1955
Дата смерти06.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1955
Рождение ребёнка
26.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер автодорожник. Руководитель автодорожного предприятия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.2013
Причина смерти: Онкология