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Ковалев Владимир Алексеевич

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.08.1955

Дата смерти

06.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1955

Отец: Ковалев Алексей Михайлович

Мать: Ковалева Зинаида Сисоевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер автодорожник. Руководитель автодорожного предприятия
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
06.01.2013
Шуя, Шуя, Ивановская область
Причина смерти: Онкология