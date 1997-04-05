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Ковалев Алексей Михайлович

Место рождения

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.03.1922

Дата смерти

05.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1922

Отец: Ковалев Михаил Дмитриевич

Мать: Ковалева Александра Ивановна

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Зинаида Сисоевна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, бондарь
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Зинаида Сисоевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.08.1955

Сын: Ковалев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ковалева Зинаида Сисоевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
05.04.1997
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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