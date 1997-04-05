Ковалев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.03.1922
Дата смерти05.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, бондарь
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева Зинаида Сисоевна
Рождение ребёнка
28.08.1955
Сын: Ковалев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ковалева Зинаида Сисоевна
Смерть
05.04.1997