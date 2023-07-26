Ковалева (Егорова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти17.10.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Егоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1922
Сын: Ковалев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич
Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1935
Сын: Ковалев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич
Смерть
17.10.1986