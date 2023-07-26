Ковалева (Егорова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Егорова) Александра Ивановна

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

17.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Егоров Иван

Мать: Егорова Баба Гена (Евгения?)

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.03.1922

Сын: Ковалев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ковалев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.06.1935

Сын: Ковалев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Дмитриевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
17.10.1986
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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