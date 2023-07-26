Егоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Егорова Баба Гена (Евгения?)

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Баба Гена (Евгения?)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ковалева (Егорова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Баба Гена (Евгения?)

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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