Егорова Баба Гена (Евгения?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ковалева (Егорова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван
Смерть
Неизвестно