Егорова Баба Гена (Евгения?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Баба Гена (Евгения?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ковалева (Егорова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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