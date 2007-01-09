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Ковалев Михаил Михайлович

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.06.1935

Дата смерти

09.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935

Отец: Ковалев Михаил Дмитриевич

Мать: Ковалева Александра Ивановна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Ковалев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Кочегар
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
09.01.2007
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область