Ковалев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.06.1935
Дата смерти09.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ковалев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Кочегар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.2007