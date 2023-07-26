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Катасонов Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катасонов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катасонов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елманова (Катасонова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томина (Катасонова) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катасонов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катасонова) Паша Григорьевна

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катасонова Мария Кирьяновна

Место жительства
Неизвестно
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Катасонов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Рождение ребёнка
12.07.1897

Сын: Катасонов Сисой Григорьевич

Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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