Катасонов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катасонов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катасонов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елманова (Катасонова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томина (Катасонова) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катасонов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катасонова) Паша Григорьевна
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Катасонов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Рождение ребёнка
12.07.1897
Сын: Катасонов Сисой Григорьевич
Мать ребёнка: Катасонова Мария Кирьяновна
Смерть
Неизвестно