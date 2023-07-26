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Катасонова Мария Кирьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катасонов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елманова (Катасонова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томина (Катасонова) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катасонов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катасонова) Паша Григорьевна

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катасонов Григорий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Катасонов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
12.07.1897

Сын: Катасонов Сисой Григорьевич

Отец ребёнка: Катасонов Григорий Семенович

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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