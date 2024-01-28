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Кухтина Марина Логинова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтин Деомид Иудов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.

Дочь: Лазарева (Кухтина) Ксения Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.04.1879 ст.

Дочь: Кухтина Александра Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.12.1880 ст.

Сын: Кухтин Николай Деомидов

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.

Дочь: Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.

Дочь: Кухтина Анна Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Кухтин Василий Деомидов

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.04.1892 ст.

Дочь: Кваскова (Кухтина) Анастасия Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Кухтин Василий Деомидов

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1894 ст.

Дочь: Кухтина Фекла Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.04.1897 ст.

Дочь: Кухтина Ксиония Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.03.1898 ст.

Дочь: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.

Дочь: Кухтина Мария Деомидова

Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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