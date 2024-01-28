Кухтина Марина Логинова
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Лазарева (Кухтина) Ксения Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Кухтина Александра Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Кухтина Анна Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Кваскова (Кухтина) Анастасия Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Кухтина Фекла Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Кухтина Ксиония Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов
Дочь: Кухтина Мария Деомидова
Отец ребёнка: Кухтин Деомид Иудов