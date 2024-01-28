Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.03.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1898 ст.

Отец: Кухтин Деомид Иудов

Мать: Кухтина Марина Логинова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
17.03.1898 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Деонисий Стефанов Бирюков Александра Деомидова Кваскова-жена-дер. Грязнуха Чембарского уезда Голодаевской волости Пензенской губернии
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Кухтин Алексей внебрачный

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.11.1913 ст.

Муж: Гречушкин Офицеров Георгий Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Никита Иудов Гречушкин Пахомий Иванов Сорокин по невесте Яков Фомин Кинтеев Филипп Иванов Леуткин
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.

Дочь: Гречушкина Офицерова Елизавета Георгиева

Отец ребёнка: Гречушкин Офицеров Георгий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Сын: Гречушкин Офицеров Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Гречушкин Офицеров Георгий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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