Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова
Место рождения
Дата рождения17.03.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
17.03.1898 ст.
Отец: Кухтин Деомид Иудов
Мать: Кухтина Марина Логинова
Крещение
17.03.1898 ст.
Деонисий Стефанов Бирюков Александра Деомидова Кваскова-жена-дер. Грязнуха Чембарского уезда Голодаевской волости Пензенской губернии
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Кухтин Алексей внебрачный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.11.1913 ст.
по жениху Никита Иудов Гречушкин Пахомий Иванов Сорокин по невесте Яков Фомин Кинтеев Филипп Иванов Леуткин
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.
Дочь: Гречушкина Офицерова Елизавета Георгиева
Отец ребёнка: Гречушкин Офицеров Георгий Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Сын: Гречушкин Офицеров Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Гречушкин Офицеров Георгий Иванов
Смерть
Неизвестно