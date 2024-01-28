Гречушкин Офицеров Георгий Иванов
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1913 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Никита Иудов Гречушкин Пахомий Иванов Сорокин по невесте Яков Фомин Кинтеев Филипп Иванов Леуткин
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.
Дочь: Гречушкина Офицерова Елизавета Георгиева
Мать ребёнка: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Смерть
Неизвестно