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Гречушкин Офицеров Георгий Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.11.1913 ст.

Жена: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Никита Иудов Гречушкин Пахомий Иванов Сорокин по невесте Яков Фомин Кинтеев Филипп Иванов Леуткин
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.

Дочь: Гречушкина Офицерова Елизавета Георгиева

Мать ребёнка: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Сын: Гречушкин Офицеров Иоанн Георгиев

Мать ребёнка: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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