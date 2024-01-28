Кухтин Алексей внебрачный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухтин Алексей внебрачный

Кухтин Алексей внебрачный

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1913 ст.

Дата смерти

15.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.

Отец: не указан

Мать: Гречушкина Офицерова (Кухтина) Дарья Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
1913 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
родила девица-Дарья Деомидова Кухтина 10 февраля 1913 год внебрачный-отец-Евгений Петров Сластенов-почетный гражданин восприемник дер. Обливная-девка-Параскева Ермолаева Плихпнкина
Смерть
15.07.1914 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 год 5 месяцев от кори

Мы используем куки для улучшения работы сайта.