Кухтин Алексей внебрачный
Место рождения
Дата рождения1913 ст.
Дата смерти15.07.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.
Отец: не указан
Крещение
1913 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
родила девица-Дарья Деомидова Кухтина 10 февраля 1913 год внебрачный-отец-Евгений Петров Сластенов-почетный гражданин восприемник дер. Обливная-девка-Параскева Ермолаева Плихпнкина
Смерть
15.07.1914 ст.
1 год 5 месяцев от кори