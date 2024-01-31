Лазарева (Кухтина) Ксения Деомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Кухтина) Ксения Деомидова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.01.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.

Отец: Кухтин Деомид Иудов

Мать: Кухтина Марина Логинова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
16.01.1877 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Денис Стефанов Бирюков Пелагея Емельянова Врагова-девка
Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Муж: Лазарев Стефаний Евгеньев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Федор Евгеньев Ильин-Сердобский мещанин Никандр Кириллов Винальев-д. Натальино по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Косьма Стефанов Бирюков
Рождение ребёнка
27.01.1895 ст.

Сын: Лазарев мертворожденный

Отец ребёнка: Лазарев Стефаний Евгеньев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.08.1896 ст.

Сын: Лазарев Василий Стефанов

Отец ребёнка: Лазарев Стефаний Евгеньев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Сын: Лазарев Павел Стефанов

Отец ребёнка: Лазарев Стефаний Евгеньев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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