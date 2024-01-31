Лазарева (Кухтина) Ксения Деомидова
Место рождения
Дата рождения16.01.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
16.01.1877 ст.
Отец: Кухтин Деомид Иудов
Мать: Кухтина Марина Логинова
Крещение
16.01.1877 ст.
Денис Стефанов Бирюков Пелагея Емельянова Врагова-девка
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
по жениху Федор Евгеньев Ильин-Сердобский мещанин Никандр Кириллов Винальев-д. Натальино по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Косьма Стефанов Бирюков
Рождение ребёнка
27.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Лазарев Стефаний Евгеньев
Рождение ребёнка
08.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Лазарев Стефаний Евгеньев
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Лазарев Стефаний Евгеньев
Смерть
Неизвестно